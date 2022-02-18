خطوات استخدام الـ «Rapid Test» لكشف كورونا.. النتيجة بعد 15 دقيقة

كثرت في الآونة الأخيرة، لجوء المواطنين للاختبار المنزلي لفيروس كورونا في المنزل والمعروف باسم «Rapid Test» الذي يمكن المواطنين من معرفة ما إن تم إصابتهم بفيروس كوفيد 19 من عدمه، وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» كافة المعلومات المتعلقة بالتحليل الذي يمكن من الحصول على نتائج سريعة لأخذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكول العلاجي.

تفاصيل الـ Rapid Test

في البداية يمنحك الـ Rapid Test النتائج في 15 دقيقة، ولكنها ليست دقيقة مثل اختبار PCR، ففي البداية قم بفتح جهاز الاختيار وقم وضع القطرات الموجودة مع الجهاز وعددها 6 قطرات ثم يتم وضع الأداة المخصصة داخل الأنف في كلا الفتحتين للحصول على سائل من الأنف ثم يتم استخراجها ووضعها على السائل وإغلاق الجهاز ثم ينتظر الشخص مدة 15 دقيقة للحصول على النتائج، وفقا للموقع الطبي ويب طيب.

كما أنه مسموح الاختبار بهذا الجهاز للأطفال من سن 2 وما فوق، إذ أنه لدى بعض الأطفال أداة وضع مخصصة للأطفال حوالي 3/4 بوصة من كل فتحة أنف، ثم أقلبه خمس مرات على شكل دائري وهو ما نفس الوضع بالنسبة للكبار.

أسعار PCR كورونا الجديدة

وفي سياق متصل، في مطلع الشهر الجاري أعلن مجلس الوزراء، تخفيض أسعار PCR كورونا، إذ تم تعديل قيمة المصروفات الإدارية المتعلقة بإجراء تحليل السفر«19- COVID PCR»، فضلا عن تحليل «Antigen Rapid» لجميع المصريين والأجانب.

ووفق قرار الوزاء، فإنه يصبح جميع قيمة المصروفات لتحليل «PCR» للمصريين 650 جنيها بدلا من 900 جنيه في السابق، وحققت تخفيض سعر pcr إلى و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق، فضلا عن تخفيض قيمة تحليل «Antigen Rapid» بسعر 175 جنيها للمصريين بدلا من 250 جنيها سابقًا، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق.