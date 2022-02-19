قهوجي يسكب «ماء ساخن» على شاب بسوهاج بسبب الخلاف على «حق المشاريب»

أصيب كهربائي سيارات في مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، بحروق «سلقية» من الدرجة الثانية بأجزاء متفرقة بالجسم، بسبب قيام عامل في مقهى بسكب إناء به ماء ساخن عليه، مما أسفر عن إصابته بسبب خلافات على قيمة «مشاريب»، احتساها بالمقهى، وتم تحويل المصاب إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

إخطار بالحادث

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا بإصابة «علي. س. م»، 27 سنة، كهربائي سيارات، من مركز المنشاة، بحروق سلقية من الدرجة الثانيه في مختلف أنحاء جسده، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

سكب إناء به ماء ساخن عليه

ووجه شقيق المصاب «وليد س م»، 35 سنة، عامل، اتهاما لـ«كرم ع ر»، 23 سنة، عامل بمقهى ويقيم بدائرة المركز، بسكب إناء به ماء ساخن على شقيقه ما أدى لإصابته بسبب خلافات على قيمة مشروبات من المقهى.

وتم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنها حدثت بدون قصد منه، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر شهدت دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق بحوش ملحق بمنزل، ما أدى إلى إصابة مالكة الحوش، وتم الدفع بسيارة إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق بحوش وإصابة سيدة، وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش منزل سيدة تقيم دائرة المركز.

إصابة سيدة بحروق نارية بالوجه واليدين والقدمين

ونتج عن الحريق إصابة مالكة الحوش بحروق نارية من الدرجة الثانية بالوجه واليدين والقدمين، وجرى نقلها إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.