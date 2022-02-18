اتفاق لإنشاء وتطوير مواقف السيارات والأسواق الحضرية ووحدات إطفاء

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توقيع اتفاق للتعاون بين الوزارة والهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير مشروعات «مواقف السيارات والأسواق الحضرية ووحدات الإطفاء بالمحافظات»، ضمن برنامج تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وقع الاتفاق كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والمشرف على برنامج تطوير الريف المصري بالوزارة، واللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة .

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوي، إنّ الاتفاق يهدف إلى تنفيذ عدد من مشروعات الإدارة المحلية الموكلة للوزارة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده الريف المصري حاليًا من تطورات ونقله غير مسبوقة في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستتكامل مع حزمة المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها.

خدمات حماية مدنية

وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها 470 مشروعا في 49 مركزا إداريا و301 وحدة محلية قروية وذلك في 19 محافظة، مضيفًا أنّ الريف المصري في الجمهورية الجديدة يلقى كل الدعم من القيادة السياسية وسيتم توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وسيتمتع بمرافق نقل مطورة ومواقف جديدة وأسواق حضرية وحديثة لتنمية التجارة الداخلية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات وتعظيم الموارد وخدمات حماية مدنية متاحة ومتوفرة وفقاً للاشتراطات والأكواد المصرية في هذا الشأن .

مشروعات الإدارة المحلية

وأوضح «شعراوي» أنّ هناك عدد من مشروعات الإدارة المحلية التي يتم تنفيذها حالياً بشكل مباشر من خلال المحافظات جنباً إلى جنب مع ما سيتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية ، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية للهيئة مع تقديم المساعدة لحل أي معوقات بالتنسيق مع المحافظات لاستصدار الموافقات والتصاريح اللازمة للمشروعات.

وشدّد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتوقيتات الانتهاء من المشروعات لسرعة دخولها الخدمة ، وكذا الجودة المطلوبة في تنفيذ الأعمال مع الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية .

ومن جانبه أعرب اللواء يسرى عبدالله عن تقديره لثقة وزارة التنمية المحلية في الهيئة العامة للأبنية التعليمية واسناد المشرعات لها في مبادرة «حياة كريمة»، مؤكداً أنّ هناك تعاون سابق بين الجانبين سواء في إطار المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية أو الأعمال الإنشائية التي تقوم بها في المحافظات.

السلامة المهنية

وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم الالتزام بتنفيذ توجيهات وزير التنمية المحلية فيما يخص السلامة والصحة المهنية وكذا إعطاء أولوية لإسناد المشروعات للمقاولين المحلين بالقرى والمراكز المستهدفة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء القرى.