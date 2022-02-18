ضبط 4500 أمبول وقرص مخدر خلال 24 ساعة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الداخلية، نشاط 2 من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطهما حال وجودهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزتهما 520 أمبول مخدر، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بأنّهما تحصلا على المواد المخدرة من 2 من العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال تصنيع وإعادة تدوير العقاقير المخدرة والمؤثرة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخيران، حال وجودهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزتهما: 1650 أمبول مخدر، 100 قرص مخدر، كمية كبيرة من المنشطات معدة للتعبئة، أدوات ومعدات خاصة بإعادة تعبئة تلك العقاقير، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما أقرا بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة والعقاقير المؤثرة والأدوات الخاصة بالتصنيع وإعادة التعبئة من إحدى السيدات «تحمل جنسية إحدى الدول»، مقيمة بمحافظة الجيزة، تخصصت في مجال الجلب وتهريب العقاقير المخدرة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتها «590 أمبول وقرص مخدر، مبلغ مالي، وهاتف محمول»، وبمواجهتها بالمضبوطات أيدت ما جاء التحريات.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالاشتراك مع مديريات أمن «الإسكندرية، البحيرة، والدقهلية»، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص والمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط «عنصرين إجراميين» وبحوزتهما «2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية – هاتف محمول».

مديرية أمن البحيرة

ضبط «عنصر إجرامي» حال وجوده بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزته «عدد 2 فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية، مبلغ مالي، هاتف محمول، دراجة نارية دون لوحات معدنية».

مديرية أمن الدقهلية

ضبط «عنصر إجرامي» حال وجوده بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته «5 فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الشرقية، أنّ 3 أشخاص لـ2 منهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، يتاجران في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة أولاد صقر مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية دون لوحات معدنية بالمنطقة سكنهم، ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم «بندقية آلية، بندقية خرطوش، طلقات نارية مختلفة الأعيرة، 12 كيلو جرام لمخدر البانجو، مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجة النارية للترويج.

ضبط 2000 قرص مخدر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، حال وجوده بمحل إقامته، وبحوزته 2000 قرص مخدر، مبلغ مالي، وهاتفين محمولين».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية .