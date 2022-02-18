الإثنين.. «السعيدية» تحتفل بعيد الخريجين: تثمر رجالا يحملون راية الوطن

تنظم جمعية خريجي المدرسة السعيدية، يوم الإثنين المقبل، الحفل السنوي لجمعية خريجي السعيدية، وذلك برئاسة الدكتور وليد الفيومي رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي السعيدية نقيب الاجتماعيين بالجيزة، وبرعاية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبالتعاون مع قيادات إدارة جنوب الجيزة برئاسة: بكساوي مصطفى بكساوي المدير العام، هالة كمال وكيل إدارة جنوب الجيزة، حسين عبد الحكيم منصور مدير عام مجمع مدارس السعيدية، الدكتورة نفرتيتي أحمد المستشار الإعلامي للجمعية ورئيس مجلس أمناء المدرسة.

«السعيدية» صرحا شامخا في سماء الوطن

قالت المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية، في بيان لها، اليوم الجمعة: «الأيام تمر وتنقضي السنوات وتبقى المدرسة السعيدية صرحا شامخا في سماء وطننا الغالي، لتثمر كل عام رجالا يحملون راية هذا الوطن ومشاعل تضئ جنباته في شتى مجالات الحياة»، مضيفة: «لقد أرست المدرسة تقليدا سنويا ما زال نبراسا للعديد من أجيال السعيدية يجترون فيه ذكرى الأيام الخوالي، ويتنسمون عبق أريجها».

وطالبت الخريجين بالحضور والمشاركة في فاعليات هذا الحفل، متابعة: «لنستعيد أجمل أيامنا من ذاكرة التاريخ، فالاحتفال سيبدأ من بداية طابور الصباح في الساعة السابعة والنصف، ثم يتبعه العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة بجانب تكريم العديد من أبناء السعيدية المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات، يعقبه حفل فني زاخم بالعديد من المواهب الفنية والموسيقية والشعرية المتميزة لأبناء المدرسة السعيدية بمسرح المدرسة السعيدية في الساعة العاشرة صباحا».

واختتمت المدرسة: «هذا اليوم من كل عام يعود حاملا بين نسائم ذكرياته الجميلة الكثير والكثير من ذكرياتنا العالقة بذاكرة التاريخ داخل فصول وجنبات وملاعب السعيدية مع العديد من أصدقائنا ومعلمينا الأفاضل».