حظك اليوم برج الميزان السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يحمل هذا العام لمواليد برج الميزان على المستوى المهني الكثير من الأخبار السارة وخصوصاً في الربع الأول من السنة لا سيما على الصعيد المالي، إذ يحمل 2022 ضمانات مرتبطة بقرارات وإجراءات مهنية جديدة، ما يوفر له أجواءً مناسبة للسفر وتحقيق الأرباح المطلوبة بشكل تدريجي.

وينصح الفلك مولود برج الميزان بأنه قد يحتاج للاستعانة بمصادر خارجية بهدف تحقيق الاستقرار المادي وأن هذا يمنحه يا طمح إليه، وعاطفيا هذا العام تزداد معنويات هذا المولود في بداية العام، كما تبدو الفرص مفتوحة للتقارب مع الشريك أو العودة عن قرار الانفصال أو ربما إنشاء علاقة جديدة.

حظك اليوم مولود برج الميزان مهنيا

وتقول خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لمولود برج الميزان اليوم إرادتك تصنع حياتك، حيث أنه ينبغي عليك السيطرة على الأوضاع لتحقيق نجاح.

حظك اليوم مولود برج الميزان عاطفيا

كما تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن تكن مستعدا لاستقبال المعجبين اليوم، حيث أن القمر مكتمل في برجك.

ماذا تفضل الميزان في منزلها

سيدة الميزان تميل بطبعها إلى الهدوء لذلك تنجذب الى الديكورات المعاصرة في منزلها، إذ تحرص على اختيار التصاميم الفريدة والعصرية التي تعكس شخصيتها وذوقها في كل ركن من أركان منزلها، فدائما ما تجيد تنسيق الألوان، فيجذبها الألوان الهادئة والمحايدة في منزلها، فاللونين الأزرق والأخضر بدرجاتهما يعتبران من الألوان المفضلة للمرأة الميزان، بما في ذلك الألوان الرمادية والباستيل التي توفّر الأناقة والرفاهية.

وتميل سيدة الميزان إلى وضع الزهور الطبيعية في منزلها لتضيف له الأجواء الطبيعية؛ فتجدها توزع بعض النباتات الخضراء إلى يمين الستارة في غرفة الجلوس أو يسارها أو حتى وسط زوجين من المقاعد المفردة أو على طاولة القهوة وتكون فكرة رائعة ومرحّب بها بالنسبة للمرأة برج الميزان، التي تفضل العيش وسط الطبيعة.