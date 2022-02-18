طريقة بسيطة لمعرفة رصيدك في البنك بدون خصم مصروفات أو رسوم

يحتاج عملاء البنوك للاستعلام عن رصيدهم من آن لآخر، باستخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) ولكن البنوك تفرض رسومًا على استعلام عملاء البنوك الأخرى عن رصيدهم من ماكيناتها، الأمر الذي يُغضب بعض المستخديمن، ما دفع النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب تقديم طلب إحاطة يوم الاثنين الماضي بشأن فرض رسوم على طباعة إيصال استعلام في البنوك.

ماذا تفعل حتى لا يُخصم من رصيدك عند الاستعلام من ماكينة ATM

ويمكن اللجوء إلى طريقة بسيطة حتى لا يُخصم رسوم من رصيدك عند الاستعلام من ماكينة ATM، وهي الاستعلام عن الرصيد دون طباعة إيصال، فإذا كنت في حاجة إلى الاستعلام يمكنك معرفة رصيدك الذي يظهر على الشاشة دون طباعة إيصال، لأنه في حال اكتفاء العميل بقراءة الرصيد من شاشة الماكينة فقط لن يُفرض عليه رسوم أو خصومات..

كل ماعليك هو إدخال بطاقتك الائتمانية، ثم كتابة الرقم السري، ومن بين الخيارات المتاحة اضغط استعلام عن الرصيد، ستظهر لك شاشة تُخيرك بين طباعة إيصال أو دون طباعة إيصال، اضغط على «بدون» لتقرأ الرصيد على شاشة ماكينة السحب، وفي هذه الحالة لن يُخصم أي شيء من رصيدك.

وفيما يلي تستعرض الوطن، أبرز رسوم خدمة الاستعلام عن الرصيد.

رسوم الاستعلام عن الرصيد

1-ويخصم بنك أبوظبي التجاري عند طلب خدمة الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

2- ويخصم بنك القاهرة 5 جنيهات عند الاستعلام عن الرصيد.

3-ويخصم بنكQNB حوالي 50 قرشًا عند خدمة الاستعلام عن الرصيد.

4-ويخصم بنك الإسكندرية 3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد إذا استخدم عملائه ماكينة أخرى.

5-ويخصم بنك مصر 50 قرشا للاستعلام عن الرصيد لعملائه وغير عملائه في حال طلب إيصال ورقي ومجانا دون إيصال.

6-ويخصم البنك الأهلي المصري 50 قرشًا للاستعلام عن الرصيد لعملائه وغير عملائه، وذلك في حال طلب إيصال ورقي.

7-ويخصم البنك العربي الإفريقي 3 جنيهات عند استخدام الاستعلام عن الرصيد.

وهناك بنوك تقدم خدمة الاستعلام عن الرصيد مجانًا من أبرزها بنك HSBC، وبنك أبوظبي الأول، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي.