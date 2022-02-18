أحمد زاهر: «سوشيال بيناقش مشاكل كتير.. وما اختارتوش عشان نفسي»

طرحت مساء أمس قناة الحياة برومو مسلسل «سوشيال»؛ تمهيدا لعرضه عبر شاشتها خلال الفترة المقبلة، وشهد البرومو الكثير من الأحداث الغامضة.

تعاون أحمد زاهر مع رؤوف عبدالعزيز

وأعرب أحمد زاهر بطل مسلسل سوشيال عن سعادته بالعمل للمرة الثانية مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، بعد التعاون الأول في فيلم فارس، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة في السينمات، مؤكدا أن هناك كيمياء وتفاهما كبيرا بينهما.

دور أحمد زاهر بمسلسل سوشيال

وعن شخصية أحمد زاهر في الفيلم، فأكد في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يلعب دور صحفي حوادث يدعى شهاب ويحقق في أحد الجرائم، وقال زاهر، إن الشخصية من الشخصيات المركبة وليست بالسهلة أو البسيطة وأن التحضير لها كان مرهقا للغاية وخاصة أن الشخصية ليست مجرد صحفي حوادث، ولكن هناك بعد نفسي عمل عليه خلال التحضير.

وعن السوشيال ميديا وعلاقتها بالمسلسل، قال إن هدف المسلسل هو تقديم نصيحة لمن ينتقدون دائما دون سبب؛ بأن يكفوا عن استخدام السوشيال ميديا فيما هو ضار للمجتمع ويستخدموها بشكل إيجابي.

أضاف زاهر، أنه من ضمن الأشخاص الذين واجهوا الكثير من الانتقادات على السوشيال ميديا من بعض الأشخاص دون أن يفعل أي شيء، وقال إنه بالرغم من أنه يتعرض لكثير من الانتقادات، لم يوافق على المسلسل بسبب ذلك، ولكن لانتقاد العديد من الأشخاص وليس من الشرط أن يكونوا فنانين لأن المواطن العادي معرض للانتقاد من السوشيال ميديا.

ومسلسل «سوشيال» بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، جيهان خليل، وئام مجدي، كريم قاسم سرور، إسلام حافظ، ومطرب الراب شاهين، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.