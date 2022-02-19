«المالية»: استقبلنا 37 ألف طلب لإحلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه تم استقبال 37 ألف طلب من المواطنين لإحلال سيارتهم القديمة بأخرى حديثة، وتم تخريد نحو 14 ألفًا و100 سيارة قديمة مضى على صنعها 20 سنة فأكثر، منها 13 ألفًا و500 سيارة ملاكي وتاكسي، و600 سيارة ميكروباص، مؤكدًا أن إدارة المبادرة حريصة على التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإزالة المعوقات؛ على نحو يؤدي إلى مضاعفة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.

وأشار الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن هناك متابعة مستمرة لمقترحات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على «فيسبوك» ووسائل التواصل المختلفة، وأن إدارة المبادرة تعمل على دراسة وتنفيذ أي مقترحات للمواطنين من شأنها زيادة مشاركتهم عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة www.gogreenmasr.com، مع اتخاذ ما يلزم في الحال لعمل أي تعديلات تقنية تساهم في تيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمرا مع الجهات المعنية لإجراء أي تيسير على المواطنين من أجل الانضمام إلى المبادرة.

مبادرة إحلال السيارات

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تسير بخطى ثابتة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، وإرساء دعائم التنمية المستدامة، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الراغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة، عبر إقرار تيسيرات للراغبين في الانضمام للمبادرة؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلًا من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الخزانة العامة

قال الوزير إن الخزانة العامة للدولة تحملت 314 مليون جنيه حتى الآن قيمة الحافز الأخضر لأكثر من 14 ألفًا و700 سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين للشروط، لافتًا إلى أنه تمت إزالة المعوقات أمام حاملي رخصة تسيير «ورثة» ممن لا يستطيعون التسجيل بالمبادرة لعدم مرور عامين على امتلاك السيارة، حيث تقرر السماح بمشاركة السيارات القديمة ملك الورثة التى تكون بحيازة أحدهم، دون التقيد بتاريخ حيازة الورثة للسيارة شرط مرور العامين.