عاجل.. ضبط 2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطعم بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط صاحب مطعم بدائرة شرطة أول السلام، لحيازته 2040 طن لحوم مجمدة، غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و43 قضية في مجال الأمن العام، و1794 مخالفة مرورية متنوعة، و203 أحكام قضائية في مجال تنفيذ الأحكام، و8 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

ضبط خل طعام مجهول المصدر في مصنع بدون ترخيص

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع خل طعام بالوايلي، لإدارته مصنع بدون ترخيص، وقيامه بتعبئة خل طعام مجهول المصدر بقصد طرحه بالأسواق، وعثر داخل المصنع على 1300 لتر خل طعام مجهول المصدر و5000 ملصق و900 زجاجة فارغة معدة للتعبئة.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الخل مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 3841 قضية في المترو والسكة الحديد

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3841 قضية متنوعة، وفي مجال شرطة الكهرباء، جرى ضبط 13650 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفي مجال مباحث الضرائب والرسوم، تم ضبط 216 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.