حظك اليوم برج الحمل الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لحقوقك

يحمل عام 2022 الكثير من المفاجآت لمولود برج الحمل بعد سنوات من العثرات، إذ يحمل هذا العام بشرى بالسفر للخارج وهذا ما كنت تنتظره منذ فترة طويلة، كما ستستمتع بلقاءات جديدة ويُشعل الحب نيرانه في قلبك من جديد، ويحمل هذا العام لك الكثير من الأموال الطائلة لذا انت مع موعد مع عام مليء بالانتقال والحرية والتجدد والنجاح.

ورغم كل تلك الأخبار السارة يحذرك الفلك في النصف الثاني من العام، فعليك أن تكون حذراً وأن لا ترتكب التصرفات غير المدروسة، وعليك الاهتمام بصحتك في بداية من شهر يوليو، إذ ستشهد سنة مصيرية وحاسمة، وستحمل لك الكثير من الفرص والأحداث المهمة والتطورات الإيجابية التي ستجعلك متفائلاً عزيزي برج الحمل.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لأصحاب برج الحمل على الصعيدين العاطفي والمهني على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك خبيرة الفلك عبير فؤاد مولود برج الحمل على المستوى المهني بأن تتعامل اليوم بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط لا تستجب لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات لا طائل من ورائها وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وعاطفيا تقول عبير فؤاد إنه إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بالمرونة لتحقق توافقا مع شركاء الحياة.

مواصفات برج الحمل

لا يستطيع أحد أن يملي عليه ما لا يريده، وهو قادر على إعطاء المقترحات في العمل فهو مجتهد بدرجة كبيرة، وطموح لأنه يحب أن يحقق نجاحات كبيرة في عمله، كما أن مولود برج الحمل قوي ويحب الحياة، كما أنه يمتلك صفات القائد فهو يتمكن من إدارة عدد كبير من الأشخاص وجعل كل شخص في مكانه، ويتمتع بشخصية مستقلة.

ومن أبرز عيوب برج الحمل الغيرة الشديدة فهو يكره أن يشاركه أحد في الشيء أو الشخص الذي يحبه وقد تصل غيرته لدرجة شديدة، إلا أن هذا المولود يتميز بالإخلاص الشديد لمن يحب، كما يحب الأجواء العائلية، فهو يفضل دائما الأهل ويكره أن يرفض لهم أحد.