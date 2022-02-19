الظواهر الجوية خلال الأسبوع الجاري.. أمطار وشبورة ونشاط للرياح

حالة من اضطراب الأحوال الجوية تشهدها البلاد منذ أمس الجمعة على معظم الأنحاء، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد الأحد 20 فبراير الجاري؛ لتتحسن بعدها حالة الطقس، وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، لكن يظل الطقس شديد البرودة ليلا.

وفي هذا الصدد، يرصد «الوطن» للقراء، في السطور التالية، أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذا الأسبوع، وذلك من نشاط للرياح أو تكون الشبورة المائية وغيرها من الظواهر:

الظواهر الجوية خلال الأسبوع الجاري

وبحسب خبراء الأرصاد، فأن البلاد تشهد خلال الأسبوع الجاري بداية من غد الأحد حتى الجمعة 25 فبراير، طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما خلال ساعات الليل يكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

طقس الأحد 20 فبراير

ويشهد غدا الأحد، 3 ظواهر طبيعية؛ فمن 4 وحتى 8 صباحًا؛ تتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، والظاهرة الثانية هي سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح ما بين 40 إلى 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

طقس الإثنين والثلاثاء

تعتدل درجات الحرارة خلال يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، ويشهدان ظاهرة جوية فقط، وهي تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والصحراوية.

حالة الطقس من الأربعاء وحتى الجمعة

وبداية من الأربعاء وحتى الجمعة القادمة، تشهد البلاد سقوط أمطار على بعض المناطق، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح بشكل متقطع على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.