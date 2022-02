الممثل البريطاني هيو جرانت يشارك بدور «Oompa Loompa» في ونكا

الممثل البريطاني هيو جرانت يشارك بدور «Oompa Loompa »، في النسخة المعادة من فيلم «Charlie And The Chocolate Factory prequel»، المعروف باسم «ونكا»، وفقا لصحيفة «the sun».

جرانت وافق على دور صغير في «شارلي ومصنع الشوكولاتة»

وأفادت أنباء بأن هيو جرانت وافق على تصوير دور صغير في فيلم «Charlie And The Chocolate Factory prequel» القادم ، المعروف بـ ونكا، وهذا ما تعجب منه متابعو الممثل الشهير، وبالفعل يقال إنه بدأ تصوير دوره في كلية هيرتفورد بجامعة أكسفورد، وفقًا لصحيفة The Sun.

هيو جرانت ممثل بريطاني مخضرم يبلغ من العمر 61 عامًا، قدم أفلاما كبرى ناجحة، ودور هيو الصغير في فيلمه الجديد، بعيد كل البعد عن أدواره الرائجة في أفلام مثل Love Actually وBridget Jones's Diary.

ويشارك الممثل الأمريكي الشاب تيموثي شالامي ذات الـ 26 عاما، مع الممثل المخضرم هيو ذات 61 عاما في النسخة المعادة من فيلم «Charlie And The Chocolate Factory prequel»، المعروف باسم «ونكا»، يصور حاليًا تيموثي دور صانع الشوكولاتة الملتوي في فيلم الإثارة التالي الذي يقوم بإخراجه بول كينج.

وقيل إن يوم الأربعاء، شوهد الممثل، 26 عامًا، مع الممثلة الشابة كالا لين في أكسفورد، مرتديًا معطفًا أرجوانيًا مخمليًا وقبعة بنية عالية ووشاحًا من الحرير الأصفر الخردل، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وفي الوقت نفسه، تيموثي هو الممثل الثالث الذي يلعب دور ويلي ونكا في الفيلم ، بعد جين وايلدر في عام 1971 وجوني ديب في عام 2005، تخطط شركة وارنر براذرز بيكتشرز لإطلاق الفيلم في مارس 2023.

وهي مقتبسة من رواية تشارلي ومصنع الشوكولاتة لعام 1964 من تأليف رولد دال. يحكي الفيلم قصة طفل فقير اسمه تشارلي باكيت الذي ، بعد العثور على تذكرة ذهبية في قالب شوكولاتة ، قام بزيارة مصنع ويلي ونكا للشوكولاتة مع أربعة أطفال آخرين من جميع أنحاء العالم.