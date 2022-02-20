الكابتن وليد مراد: «كل الطيارين المصريين محترفين ومصدر فخر»

كشف الكابتن وليد مراد، قائد طائرة مصر للطيران، التي هبطت في مطار هيثرو رغم العاصفة العاتية، الأمر الذي نال إشادة الصحف والوكالات العالمية، تفاصيل الواقعة.

وأوضح الكابتن وليد مراد أنه كان لديه كافة المعلومات عن حالة الطقس السيئ والأحوال الجوية المضطربة في لندن، أثناء إقلاع الطائرة من مطار القاهرة، وعقد العزم على عمل هذه المناورة من أجل الهبوط بسلام في مطار هيثرو، مؤكدًا أنه في حالة عدم نجاح مناورته كان سيضطر للإقلاع مرة أخرى والتوجه للهبوط في مطار آخر.

أجرى تلك المناورة وكان على متن الطائرة 290 شخصا

وأضاف «مراد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على قناة «سي بي سي»، أنه أجرى تلك المناورة وكان على متن الطائرة 290 شخصا، ونجحت هذه المهمة وهبطت بسلام، إذ من حق أي طيار أن يقوم بعمل مناورة دون توجيه من المطار الذي سيهبط به، موضحًا أنه يتوقع أن أي طيار مصري كان سيفعل ما فعله، حيث يرى أن كل الطيارين المصريين محترفين ومصدر فخر.

حال وجود أي مخاطر خلال عملية الهبوط كان سيتراجع

وأشار قائد طائرة مصر للطيران، إلى أنه حال وجود أي مخاطر خلال عملية الهبوط كان سيتراجع عن تلك المناورة ويلجأ إلى الخطة البديلة وهي الهبوط في مطار بالقرب من هيثرو ليس به أي اضطرابات جوية، «والله كل زملائي زي أنا مدربين على أعلى مستوى ونعمل بحرفية»، فهناك جدول أعمال لكل طيار وخطط بديلة حال تعرضه لأي طارئ، لافتاً إلى أنه اتبع ما تم التدريب عليه والجدول المحدد له.