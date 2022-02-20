مصرع طفل غرقا بترعة في طهطا بسوهاج.. «كان بيلعب»  

شهدت دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، مصرع طفل غرقًا بترعة نجع حمادي، إثر لهوه على حافة ترعة «انزلقت قدماه» وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طهطا العام.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بغرق طفل بترعة نجع حمادي دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة.

غرق طفل بترعة نجع حمادي دائرة مركز

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يُفيدبغرق طفل بترعة نجع حمادي دائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

وبالفحص تبين غرق «حسن. م. ا. ا. ب»، عامين، ويقيم بذات الناحية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طهطا العام.

وأفادت والدته «نورا ص م ا»، 31 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلها المذكور على حافة الترعة المجاورة للمنزل «انزلقت قدماه» وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، إصابة ربة منزل بـ«جرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وجرح رضي تهتكي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالصدر وجروح متفرقة بالجسم»، وتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي.