أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد.. استقرار في الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، توقعاتها بشأن أماكن سقوط الأمطار، اليوم الأحد الموافق 20 فبراير، وذلك بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين، إذ تشهد مصر خلال الساعات المقبلة، طقسا معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد، أماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ يسود تحسنا كاملا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء وتنحصر فرص تساقط الأمطار، وستشهد بعض مناطق شمال سيناء، أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 40%؛ كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لها، في برنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن حالة الطقس اليوم، تشهد أجواء شتوية مستقرة على مناطق الجمهورية كافة بعد 48 ساعة من عدم الاستقرار، وسيتأثر الطقس اليوم بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وعلى سطح الأرض، الأمر الذي سيزيد من حالة الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت «غانم»، إلى أن اليوم، سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بنحو 4 درجات، وسيكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، خلال فترة النهار، وهذه الأجواء مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وبداية من الأربعاء المقبل، ستنخفض درجات الحرارة مع توقعات بتساقط الأمطار.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 19- 10

الإسكندرية 19- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 18- 11

مطروح 18- 10

السلوم 19- 10

سيوة 19- 09

بورسعيد 19- 12

دمياط 19- 10

الزقازيق 19- 10

المنصورة 19- 10

الإسماعيلية 20- 09

السويس 18- 10

العريش 19- 11

رفح 19- 10

رأس سدر 18- 10

نخل 17-07

نويبع 18-15

طابا 16- 14

كاترين 11- 00

الطور 19-10

شرم الشيخ 21-15

الغردقة 20- 14

مرسى علم 21- 12

الفيوم 19- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 19 -08

قنا 20- 09

الأقصر 20- 09

أسوان 21- 10

إدفو 21-11

أبو سمبل 21-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 23- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 20- 12

رأس حدربة 20- 12.