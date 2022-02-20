تفاصيل ورشة «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» بوادي النطرون

انطلقت أولى فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» بقصر ثقافة وادي النطرون، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بحضور كل من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية والمشرف العام على المشروع، ومدير قصر ثقافة وادي النطرون.

فعاليات ورشة السينما بين إيديك

بدأت فقرات الافتتاح بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم وثائقي عن رحلة انطلاق المشروع بعنوان «ابدأ حلمك»، رؤية المونتير السينمائي حسام المحفوظي، يتضمَّن عرضا لفكرة المشروع الذي يهدف لنشر ثقافة سينمائية واعية على أيدي أساتذة متخصصين في مجال الفن السابع، والذي بدأ انطلاقه من مدينة الإسكندرية، وعروض نادي سينما المحافظات، وكذلك نجم وندوة المنفذ على هامش المشروع، بالإضافة للصالون السينمائي الشهري المنعقد بقصر السينما، إلى جانب إصدار العدد الـ52 من مجلة أبيض وأسود، وكذلك برنامج الفانوس السحري المنفذ ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك عروض نادي سينما ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يضم الفيلم أهم محتويات البرنامج وأهدافه.

في البداية ألقى الفنان تامر عبدالمنعم كلمته التي أعرب فيها عن سعادته بمشاركة الدارسين بتوصيل المعلومة والخبرات لمريديها لمن يرغب، كما ذكر مفهوم القوى الناعمة بأنها ذلك التأثير على رأي الجمهور من خلال الصورة والميديا بشكل عام سواء سينما أو مسرح تؤثر على الناس فى مواطن الاستيعاب، موضحاً الهدف من تقديم الفن بأنه انعكاس لحالة المجتمع، فكلما أراد شخص معرفة مجتمع من الضرورة مشاهدة تاريخه الفني والسينمائي لتحديد مداها الزمني، بجانب محاضرة عن «مبادئ السيناريو السينمائي» للدكتور أشرف محمد ليتحدث عن مراحل كتابة السيناريو وكذلك مفهوم السيناريو بأنه الفيلم المكتوب على الورق قبل تحويله للصورة، والسيناريو السينمائي هى قصة تحكى بالصور، فالسيناريست الناقد الأول لمؤلفاته، كما أنه يجب أن ينتقي موضوعات متفردة جديدة تجذب الجمهور كما يجب أن يكون دائم البحث والدراسة لاختيار كل ما هو جديد من موضوعات وقضايا تهم الرأي العام وتجذب الجمهور.

ليعقبها ورشة عن «فن كتابة السيناريو» السيناريست تامر عبدالمنعم ليعرض نماذج من سيناريوهات الأفلام ليوضح من خلاله كيفية كتابة السيناريو وشرح الشخصيات وتوضيح الأحداث ليختم اليوم بمحاضرة للدكتورة مروة عزب أستاذ الديكور بالمعهد العالي للسينما، حيث أوضحت أهمية الديكور في العملية الدرامية باعتباره ذات أهمية محورية في الأحداث ووصف تفاصيلها التي يسعى كل من المخرج والمؤلف في توصيلها للمشاهد من خلال العمل الدرامي، كما تحدثت عن الفرق بين الديكور السينمائي الداخلي والخارجي.