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بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل شحنات طبية للسودان

كتب:

محمد مجدي
01:08 م | الأحد 20 فبراير 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات .

أقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية .

ومن جانبهم أعرب مسئولى الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين .

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.