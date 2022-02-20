البورصة تختتم أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30»، متراجعًا بنسبة 1.42%، عند مستوى 11371.21 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 1.52%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1953.69 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2941.56 نقطة متراجعًا بنسبة 1.68%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 1.77%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.77%، ليغلق الجلسة عند 1947.45 نقطة، وبلغت قيم التداولات 501.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 220.7 مليون سهم، وتنفيذ 27.805 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا، إذ ارتفع 16 سهمًا، مقابل انخفاض 106 سهمًا، واستقر 69 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يكسر الدعم الرئيسي 11400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيس «إيجي إكس 30»، أغلق على تراجع بضغط من الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع؛ الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر ودفعه لكسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400 نقطة، واتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

وأضاف عيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي بهذا الأداء يتجه لاختبار مستوى الدعم الثاني 11250 نقطة، أما في حالة العودة مرة أخرى نحو الأداء الإيجابي للأسهم القيادية يتجه المؤشر لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11400، ويتوقع عيد، أنه في حالة استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى 11400 نقطة، يستهدف بذلك مستوى المقاومة الثاني 11500 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف الدعم الثاني 1900 نقطة

وتابع عيد، أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، بضغط من الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع؛ الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني كاسرا مستوى الدعم الرئيسي وهو 1960 نقطة.

ويتوقع عيد، أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء يستهدف اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 1900 نقطة، أما في حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1960 نقطة، وبالاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2000 نقطة.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 716.563 مليار جنيه، بخسائر 9.27 مليون جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 8.2 مليون جنيه للمصريين، و11.9 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 26.3 مليون جنيه.