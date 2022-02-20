برنامج لاكتشاف المبتكرين احتفالا باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا الأربعاء المقبل

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ ودعمهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين، وأهمية دعم الصندوق لتلك الوحدة؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الاسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

إقامة اللقاء الأربعاء المقبل

أشار رئيس جامعة طنطا، في بيان، إلى أنه تقرر عقد لقاء يوم الأربعاء المقبل بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر إدارة جامعة طنطا حول «برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر» بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لاكتشاف وتحفيز وتوجيه ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، وذلك ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعة.

البرنامج تحت رعاية وزير التعليم العالي

وتقام فعاليات اللقاء تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، تحت إشراف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور ماجد غنيمة رئيس مركز الابتكار بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الحضرى المدير التنفيذى للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا.