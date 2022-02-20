من هو الفنان جمال فؤاد الذي تصدر التريند بعد وفاته؟

تصدر الفنان جمال فؤاد، حديث السوشيال ميديا بعد رحيله، مساء أمس، بشكل مفاجئ دون الكشف عن سبب وتفاصيل الوفاة حتى الآن، بما شكّل صدمة لأصدقائه بالوسط الفني، وعلى رأسهم الفنانة أمينة، التي أعلنت خبر وفاته عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «جمال فؤاد توفاه الله، وهودلوقتي حالًا بيدفن في البحيرة أمانة تدعوله فهو من أطيب وأحن وأجدع من قابلت طيب».

معلومات عن جمال فؤاد

جمال فؤاد من الفنانين الشباب الذين يجيدون الغناء والتمثيل وتقديم البرامج، إذ سبق وقدم مجموعة من الأغاني المختلفة بداية من الألفينات، ومنها «قربلي» و«المسحراتي» و«متحسبهاش» و«ميهمكيش»، وغيرها من الأغاني التي لم تحقق نجاح.

أفلام جمال فؤاد

أما عن التمثيل فلديه أكثر من تجربة بدايتها، عندما كان طفلا في فيلم «أرجوك أعطيني هذا الدواء»، قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والفيلم جرى إنتاجه عام 1984، وقام ببطولته نبيلة عبيد، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، ماجدة الخطيب، وعندما كان طفل قدم أيضا عمل مسرحيا مع المخرج الراحل جلال الشرقاوي بعنوان «المتحذلقات» عام 198، وشارك به كل من محمد صبحي، إلهام شاهين، أحمد بدير، رضا حامد، سامي عبد الحليم، حسن حسني.

وبعدها غاب فترة طويلة عن التمثيل، وعاد في مسلسل «مباراة زوجية» عام 2006، وقام ببطولته كل من أحمد راتب، نادية رشاد، هنا شيحة، أحمد خليل، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي ورشوان توفيق.

كما شارك بعدها في عدد من الأفلام والمسلسلات منها مسلسلي «الحكر» و«ألف ليلة وليلة»، وفيلم «نعمة»، و«أسفين يا باشا» و«الحوت الأزرق» و«أمير الشرابية».

وتابعت: «كان نفسه يحقق حاجة نفسه فيها بس قضاء الله وقدره وأمره نفذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا جمال الله يرحمك، فضلًا وليس أمرًا، إدعوا له فهو الآن يسأل».

نجوم الفن ينعون جمال فؤاد

وعلّق عدد من المشاهير على ما كتبته الفنانة أمينة، داعين الله أن يتغمد جمال فؤاد برحمته، منهم الفنانة نسمة عبدالعزيز، وهبة الأباصيري، وبدرية طلبة التي دعت لأسرته وأبناءه بالصبر على فراقه.

وكان آخر منشور للفنان جمال فؤاد، عبر حسابه بموقع فيس بوك، يوم 12 فبراير الماضي، وكتب: «أكتر حاجة بكرهها إن حد يلقح بالكلام من غير ما يجيب سيرته، علشان يخلي خصمه يعرف يرد عليه، إنما الخيبة اللي بتلقح كلام وتقول الحدق يفهم ماعدش حد دلوقتي بيحط في دماغه إنه يفهم، بحسها شخصية معندهاش الشجاعة الكافية إنها تواجه خصمها».

وتابع: «الكلام ده مش قاصد بيه حد بس خلاص قربت أمسح الفيس من عندى بسبب النفاق، أنا مش قاصد حد بس نصيحة مني اللي عاوز يقول لحد حاجة يقولها في وشه مايبقاش منافق وجبان شكرًا، ياريت محدش يلقح على حد، ولا ينم على حد وعيش بسلام بما يرضي الله ورسوله».