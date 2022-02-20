وزراء وسياسيون وإعلاميون ورياضيون في عزاء الكاتب جلال دويدار «صور»

أقيم، مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار السابق بمسجد الشرطة، والذي انطلق بعد صلاة المغرب.

الحاضرون في عزاء الكاتب الصحفي جلال دويدار

وشهد العزاء حضورا كبيرا لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين، والرياضيين، وبعض السياسيين، حيث حضر الدكتور عمرو موسى، امين عام جامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق، كما حضر نجم الكرة المصرية ونجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، وحضر أيضا حضر الإعلامي الكبير أسامة كمال، كما حضر العزاء الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وزيرا التموين والاتصالات في عزاء جلال دويدار

وحضر العزاء أيضا الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكابتن أيمن يونس نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وحضر العزاء الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

وكان الكاتب الصحفي جلال دويدار توفي يوم الجمعة الماضي 18 فبراير 2022 عن عمر 86 عاما، وشغل منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار سابقا، كما شغل أيضاً منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وكان يكتب عمودا يوميا في جريدة «الأخبار» بعنوان «خواطر».

وولد الكاتب الصحفي جلال دويدار 22 أبريل عام 1936، في مدينة سمنود، وحصل على الثانوية العامة عام 1954، ثم التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1959، وأثناء دراسته عمل بجريدة «الأخبار».