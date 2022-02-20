أستاذ تمويل: الدولة تسعى لخلخلة التكدس السكاني ومنع ظهور العشوائيات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر تتجه خلال الفترة الحالية نحو التنمية، لأن النمو من الممكن تحقيقه عن طريق الاهتمام بقطاع أو أكثر، وهذا قد لا ينعكس على الجميع، أما التنمية فتعني تأثر كافة القطاعات الاقتصادية بما يحدث من نمو اقتصادي، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي يعني قيمة تطوير ما ينتجه المجتمع من السلع والخدمات خلال عام أو نصف عام أو 3 أشهر.

منع ظهور عشوائيات جديدة

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يُعرض على قناة «Extra news»، أن الدولة خلال السنوات الأخيرة تتجه لافتتاح الكثير من المشروعات في المحافظات غير الجاذية، وهذا يساهم بصورة كبيرة في منع الاغتراب الداخلي، وبالتالي منع ظهور عشوائيات جديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتجه خلال السنوات الأخيرة لخلخلة التكدس السكاني، من خلال إنشاء مدن جديدة بالقرب من كل مدينة مكتظة مثل العاصمة الإدارية بالجديدة بالقرب من القاهرة، والعلمين بالقرب من الإسكندرية.

تحقيق التنمية المستدامة

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن عدم تخطيط الدولة يؤدي إلى قيام المواطن بالقيام بالبناء بصورة غير مخططة، مما يؤدي إلى ظهور عشوائيات كثيرة جدَا، وتكلفة التعامل مع هذه العشوائيات مكلف للغاية، مؤكدًا أن تكلفة بناء العاصمة الإدارية أقل بكثير من إعادة تأهيل القاهرة مرة أخرى، مضيفَا أن الدولة خلال المرحلة الحالية تعمل على الإصلاح الهيكلي، بعد النجاح في تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن مصر من الدول السياحية المهمة، وهذا القطاع يضيف لخزانة الدولة ما يقرب من 12 مليار دولار سنويًا، ولكن هذا القطاع ما زال متأثرًا بأزمة كورونا، وبمجرد حدوث تعافي للقطاع السياحي سينمو الاقتصادي بشكل جيد، كما أن مصر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار جرى إطلاق مباردة الـ200 مليار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة الـ100 مليار الموجهة للقطاع الصناعي.