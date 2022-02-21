محافظ بورسعيد: «الطلاب بتاخد دروس في وقت المدرسة.. وميعرفوش زملائهم»

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه أجرى اليوم جولة موسعة في عدد من مدارس المحافظة في اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني، ولاحظ تراجع نسب حضور الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية، موضحًا أنه بادر بسؤال بعض أولياء الأمور عن أسباب الغياب ليخبره أحدهم أن بعض الطلاب لديهم دروس خصوصية في نفس مواعيد الدراسة.

تعليق أولياء الأمور لا يليق

وأضاف «الغضبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون»، أن أحد أولياء الأمور قال له «ولادنا بياخدوا دروس في مواعيد الدراسة بين الساعة 10 و 11:30 صباحًا»، موضحًا أن تعليق أولياء الأمور لا يليق أبداً في ظل جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية واستخدام أفضل الوسائل في هذا الاطار «هل ينفع يبقى الدرس الخصوصي هو الأساس.. والمدرسة كماليات؟».

وأوضح المحافظ، أنه أثناء جولته في أحد المدارس، قال لطالب «هل تعرف زملائك في المدرسة؟»، ليرد عليه: «معرفش حد».

أي طالب سيتجاوز نسبة الغياب لن يدخل الامتحان

وتابع المحافظ: «هل ده طبيعي؟ عشان كده إتخذنا قرارات، وأن أولياء الأمور يتحملوا مسئولياتهم أمام أنفسهم وأمام الوطن، وأي طالب سيتجاوز نسبة الغياب 10% مالوش امتحان عندي».

ورصد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في زيارته التفقدية اليوم الأحد، لمدارس بورسعيد فى أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني، غياب 611 طالبا بمدرسة القناة الإعدادية بنين، وعبر المحافظ عن استياءه من هذه الظاهرة، موجها بضرورة حث الطلاب على الحضور وجذبهم من خلال تقديم الأنشطة المختلفة داخل الفصول وكذلك شرح المواد التعليمية بطرق مبسطة للطالب.