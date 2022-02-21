هل تخططين للإنجاب؟.. اعرفي إجازاتك في قانون العمل الجديد

دعم قانون العمل الجديد المرأة المصرية بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بالبنود والمواد الخاصة بإجازة الوضع، في إطار دعم المرأة العاملة، إذ وضع القانون الجديد الكثير من المواد الداعمة للمرأة العاملة.

حقوق المرأة العاملة

ووفقًا لمواد القانون الجديد تسري على المرأة العاملة جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم، وجاء ذلك بعد الحصول على موافقات كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة.

وبناء على هذا على كل سيدة حامل أو تخطط للإنجاب مستقبلًا، فيجب أن تعرف حقوقها ووجباتها، بموجب قانون العمل الجديد، الذي اعتمده مجلس الشيوخ مؤخرًا.

إجازة الوضع للمرأة العامل في القانون الجديد

- تحصل المرأة على إجازة وضع 4 أشهر.

- تتضمن الإجازة المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل بعد الوضع عن 45 يومًا.

- يجب أن تقدم شهادة طبية فى حالة بدء الأجازة قبل الوضع، موضحا به الموعد المرجح للوضع.

- إجازة الوضع مدفوعة الأجر.

- تحصل المرأة العاملة على هذه الإجازة 3 مرات مدة خدمتها.

- يلتزم صاحب العمل بأداء نظام التأمين الاجتماعي وفقًا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة، بداية من الشهر السادس للحمل.

- لا يجوز تشغيل المرأة الحامل، ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل، وحتى مرور 6 أشهر من تاريخ الوضع.

- حظر القانون فصل العاملة خلال فترة إجازة الوضع.

- يحق صاحب العمل حرمانها من أجرها، طوال إجازة الوضع، إذا ثبت عملها خلال هذه الفترة لدى الغير.

- خلال فترة الرضاعة، يحق للمرأة العاملة أن ترضع طفلها لمدة عامين بعد تاريخ الوضع.

- يحق للمرأة فترتين للرضاعة لا تقل كل منهم عن 30 دقيقة.

- للعاملة الحق وفقا للقانون على ضم الفترتين في فترة راحة واحدة.

- تحسب فترات الرضاعة من ساعات العمل اليومية.

- ألزم القانون الجديد صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة بإنشاء دار للحضانة في القانون الجديد لرعاية الأطفال.