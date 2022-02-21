إنقاذ شابين في مقتبل العمر بجراحتين لزراعة الكلى بجامعة أسيوط

قال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن المستشفيات أجرت 49 عملية ضمن برنامج زراعة الكلى، الذي يجري بأيدي فريق متدرب على ذلك النوع من الجراحات المعقدة، جميعهم من أبناء الجامعة، معلنا نجاح عمليتين جديدتين لزراعة الكلى مؤخرا.

ووفقا لبيان صحفي، أكد «عطية»، أن الفريق الطبي المتخصص في زراعة الكلى يضم عدة تخصصات طبية بقيادة الدكتور هشام مختار مدير وحدة زراعة الكلى بالمستشفى، وتحت إشراف الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور ضياء الدين عبد الحميد مدير المستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى والدكتور علاء عزت عبد المنعم رئيس قسم جراحة المسالك البولية.

أب يتبرع لنجله بكليته

وكشف الدكتور هشام مختار حمودة، مدير وحدة زراعة الكلى، أنّ الحالة رقم 48 كانت زراعة كُلى لشاب يبلغ من العمر 23 عامًا، بتبرع من والده الذى يبلغ من العمر 45 عامًا.

جراحة معقدة

ووصف «عطية»، تلك العملية الجراحية، بالمعقدة بسبب معاناة المريض من جلطة متكلسة بأوردة الطرف السفلى الأيمن ممتدة إلى الوريد الأجوف السفلي حتى مستوى قريب من الكليتين الأصليتين وتعتبر إحدى الحالات النادرة جداً وتمثل تحدياً للفريق الطبي الجراحي.

فتاة تتبرع لشقيقها بكليتها

وأضاف أنّ الحالة رقم 49 لشاب عمره 23 عامًا، بتبرع من شقيقته، 22 عامًا، لافتا إلى أنّ الحالة واجهت تحديًا خاصًا حيث عانى المريض من نسبة أجسام مضادة أعلى من المعتاد قبل العملية وهو ما جعله أكثر عرضة لرفض الكلية المزروعة، ما مثل صعوبة تهدد نجاح الجراحة، واستدعى إعطاء أدوية مثبطة للمناعة قبل وأثناء وبعد العملية، وتم التعامل مع الحالة بمهنية وسياسة علمية صحيحة وبإرادة قوية من الفريق للنجاح بفضل حرصهم على توفير الرعاية الصحية السليمة للمريض.

خروج المرضى من المستشفى

وكشف عن خروج المرضى من المستشفى بوظائف كلى طبيعية، متوجهاً بشكره إلى كافة أعضاء الفريق الطبي من أساتذة وأطباء متخصصين فى مجالات جراحة المسالك البولية والتخدير والباطنة وبتعاون أطباء الأشعة والباثولوجيا الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية وفريق التمريض.

وتوجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالتهنئة للفريق الطبي المسئول ببرنامج زراعة الكلى والذي تتبناه الجامعة ويتم تنفيذه بالمستشفى الجامعي لجراحة المسالك البولية والكلى على مواصلة نجاحه المتميز فى هذا المجال، مضيفاً أن برنامج زراعة الكلى يعد من مجالات العمل المضيئة والمشرفة لجامعة أسيوط .

ويأتي البرنامج فى إطار التوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم برامج زراعة الكلى في مصر ضمن جهود القضاء على الأمراض المزمنة والمستعصية كما يأتي البرنامج ضمن النشاط الطبي المنفرد والمتميز لمستشفيات أسيوط الجامعية والذي يتضمن إجراء العمليات الجراحية للحالات الأكثر تعقيداً والأشد خطورة، والذي يعكس حرص إدارة الجامعة على تسخير ما تملكه من إمكانات علمية وبشرية متميزة من أجل تقديم خدمة طبية تحقق النسب العالمية للشفاء سواء بالتدخل العلاجي أو الجراحي.