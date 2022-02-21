تحرير 1418 مخالفة لمخابز ومطاحن ومحال تجارية بسوهاج خلال 15 يوما

قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بتحرير 1418 محضر مخالفة تموينية خلال الـ15 يوما الماضية.

1166 مخالفة للمخابز والمطاحن

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 1166 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الأسبوعين الماضيين، و252 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص الوزن، وسلع مجهولة المصدر، وإتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم إعطاء بون صرف، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر، وانتهاء صلاحية.

إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي سياق آخر، تابع محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي للمشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بموقعي «أرض الشونة والمحلج» بحي غرب سوهاج، من خلال مشروع إنشاء 20 عمارة، و14 عمارة إسكان اجتماعي على مساحة 10 أفدنة على أرض المحلج، و6 عمارات إسكان استثماري على مساحة 4 أفدنة بموقع أرض الشونة، بإجمالي 1272 وحدة سكنية، بواقع 1008 وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي، و264 وحدة إسكان استثماري.