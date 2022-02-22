منها البعد عن مراكز الصيانة.. 10 نصائح لإطالة العمر الافتراضي للأجهزة

أعلن منتجو ومصنعو وتجار الأجهزة المنزلية عن 8 طرق لإطالة العمر الافتراضي للأجهزة المنزلية.

ويقصد بـ«العمر الافتراضي» لـ الأجهزة المنزلية بأن مكوناته من خامات تسمح بعمله لمدة محددة بشكل تقريبي وبعدها لا بد من استبدالها وكشفوا لـ«الوطن» عن العمر الافتراضي لعدد من الأجهزة المنزلية.

وجَّه المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، النصح للمواطنين بـ 10 طرق لإطالة العمر الافتراضي للجهاز المنزلي منها:

1- البعد عن مراكز الصيانة الوهمية ويعد ذلك أمرًا ضروريًا لأن 80% من تراجع العمر الافتراضي يرجع لهذه المراكز التي تمارس عملها تحت بير السلم لتجنب تلف الجهاز وتجنب الحرائق المنزلية التي تحدثها قطع الغيارالمقلدة والمغشوشة.

2- نظافة الجهاز بشكل دورس من الأتربة والغبار والحشرات، حيث تؤدى إلى تلف الجهاز لا محالة.

3-الشراء من شركة معروفة في السوق لها مركز صيانة ومتوفر لديها قطع غيار.

4- البعد عن شراء المنتج الأجنبي لعدم وجود مراكز صيانة أو خدمة ما بعد البيع لتلك المنتجات فى السوق المحلية.

5- شراء أجهزة كهربائية ذات جودة عالية.

6- الالتزام بوجود فاتورة معتمدة مختومة من جهة البيع وأيضا ضرورة الحصول على الضمان إذا لزم الأمر وختمه بتاريخ الشراء.

7-استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار والانتظار لعدة ثوانٍ عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة أخرى.

8- الالتزام بالتعليمات والإرشادات المكتوبة على الجهاز، فالتحميل الزائد يسبب تلفا لرومان البلي وأيضا تضعف موتور الغسالة.

9- من الضرورى معرفة العمر الافتراضي للجهاز المنزلي والإجابة على 3 أسئلة منها كم مرة تستعمله جودته الضمان والصيانة.

10 -عند الشراء المفاضلة بين أكثر من جهاز وعلامة تجارية لها تاريخ طويل فى السو ق.

قائمة بمتوسط عمر الأجهزة الكهربائية المنزلية

ورصد تجار ووكلاء عدد من الأجهزة المنزلية قائمة بالعمر الافتراضي لها

- التكيف - 10 سنوات

-غسالات أطباق - 9 سنوات

-سخانات المياه - 10 سنوات

-غسالات عادية - 10 سنوات

-ثلاجات عادية - 13 سنة

-أفران الميكروويف - 9 سنوات

-البوتاجاز الغاز - 14 سنة

-البوتاجاز الكهربائي - 13 سنة

-الدفاية الزيت - 20 سنة

- التليفزيون من 3 إلى 12 سنة

-المكانس الكهربائية - 3-10 سنوات

-أجهزة الكمبيوتر - 8 سنوات

- المحمول - 3-6 سنوات.