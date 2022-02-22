حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الحمل، بأنه يرفض أن يخضع لقرارات الآخرين، إذ يعتمد على نفسه في اتخاذ القرارات الهامة والحيوية في حياته، خاصة أن شخصيتة قيادية، وبالتالي يسعى ليكون هو صاحب القرار، وهذا ما يحفزه على النجاح في عمله للوصول إلى المناصب القيادية خلال أسرع وقت.

مميزات برج الحمل

كما يتميز مولود الحمل، أنه نشيط، طموح، مجتهد، ومخلص، لعائلته وأصدقائه، يحب الحياة، يتحمل المسئولية، ويتمتع بشخصية مستقلة.

عيوب مولود برج الحمل

ومن أبرز عيوب برج الحمل، أنه شخص شديد التملك، وشديد الغيرة، يكره أن يشاركه أي شخص ما يملكه، ويرفض أن يستحوذ غيره على اهتمام أسرته وأصدقائه.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

أكدت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر يتنافر، اليوم مع أورانوس، وذلك في منزلي المال ووفق حظك اليوم، يجب عليك سرعة التخطيط جيدا لمشروعات ومستقبلك، على أن تتروى في تحديد أولويات أهدافك، كما تنصحك عبير فؤاد، أن اليوم غير مناسب بإطلاق المغامرات المالية العشوائية، حتى لا تتعرض للخسارة.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد، أنه رغم من التشوش، فإن كوكب عطارد بمنزل الأصدقاء، هذا سوف يحسّن كثير من طاقتك، كما أنه يساعدك على رفع معنوياتك، ومما يجعلك قادرا على حالة اجتماعية رائعة وسعيدة مع شريك، تضم الكثير من العاطفة والرومانسية.