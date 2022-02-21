القضاء الإداري يمنع غير المتخصصين من «الإفتاء» عبر الإعلام: حكم نهائي

صدرت اليوم الاثنين، شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة الدعاة الجهلاء أو المضللين أو غير المتخصصين أو الإرهابيين، وبذلك أصبح الحكم نهائيا وباتا.

وجاء الحكم لتأييد قرار وزير الأوقاف بحظر أحد الأئمة من اعتلاء المنابر أو الافتاء عبر وسائل الإعلام، بسبب تشدده بما ينال من وسطية الإسلام ومراعاة ثوابت الدين.

المحكمة: الإفتاء له شروط ليست يسيرة

وقالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير فى الفقه الإسلامى حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها.

واشترطت المحكمة في المجتهد عدة ضوابط لتصديه للإفتاء أهمها أن يكون عارفاً بكتاب الله ومعانى الاَيات والعلم بمفرادتها وفهم قواعد اللغة العربية , وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه، وهى مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين طالبى الشهرة ومثيري الفتنة وجامعي الأموال والدين منهم براء، وهى فى الحق تستلزم التأهيل فى علوم الدين.

المحكمة تناشد المشرع بحظر التشريع علي الجهلاء

وأوضحت المحكمة أنها تناشد المشرع بضرورة تجريم الإفتاء سواء من الجهلاء أو المضللين أو دعاة الإرهاب من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة التى تخاطب كل مسلم فى العالم وليس مصر فحسب , ومناشدته كذلك بصدد قانون ممارسة الخطابة بتجريم استخدام المنابر ضد ثوابت الدين أو لتحقيق أهداف سياسية او حزبية أو للدعاية الانتخابية.