قطع مياه الشرب 3 ساعات لتنظيف الشبكات بالقناطر الخيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 3 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الانقطاع بسبب الغسيل الدوري

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع نظراً لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب.

كما أهابت شركة مياه القليوبية بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه في هذا التوقيت.

مركز خدمة العملاء بطوخ

وفى سياق آخر، افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، مركز خدمة عملاء فرع طوخ، وأوضح أن المركز يُعد من أكبر منافذ خدمة العملاء بمحافظة القليوبية، ويعمل بنظام الشباك الموحد، ليستقبل شكاوى واستفسارات وتعاقدات العملاء من خلال 11 شباكاً لتقديم الخدمة.

وأضاف «مجاهد»، في تصريحات صحفية، أن المركز يخدم مدينة طوخ والقرى التابعة لها، وعددها 11 قرية، لخدمة 120 ألف مشترك.

‎وتفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي منظومة العمل ومنظومة العدادات مسبقة الدفع، واستمع إلى شرح من رئيس القطاع التجاري، لخطوات التعامل مع العملاء منذ دخولهم المركز، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها سواء للعاملين أو للمترددين، مؤكداً ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الخطوط الساخنة، والتنسيق بين كافة الجهات لحل تلك الشكاوى.

وتابع أن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التي تحقق راحة العميل ورضاه، وتؤدي الخدمة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتي في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.