أخصائية علوم بيئة: مصر تطالب بالمناخ العادل للدول الإفريقية

قالت الدكتورة سوسن العوضي، أخصائية علوم البيئة وتغير المناخ، إن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 لها أبعاد أقليمية ودولية، لافتة إلى أن مصر تتحدث باسم القارة الأفريقية بأكلمها، ويظهر ذلك في خطابات الرئيس السيسي حول البيئة وتغيرات المناخ، واهتمامه بالمناخ العادل في دول إفريقيا.

«العوضي»: مصر تمتلك أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية بإفريقيا

وأوضحت «العوضي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» المذاع على قناة «DMC»، أن مصر ستتناول مناقشة ملفات الطاقة النظيفة وخفض نسبة الكربون، في إطار رؤية 2035 للطاقة المتجددة، لافتة إلى أن مصر تمتلك أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في قارة إفريقيا، بالإضافة لاستراتيجية توليد طاقة الهيدروجين الأخضر.

وأشارت «العوضي» إلى أن تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء يعد من الخطوات التي تؤكد صحة مخطط مصر نحو التحول للأخضر، وأن مؤتمر الأطراف COP27 سيناقش تلك التحولات في دورته القادمة، لافتة إلى أن التحول للأخضر يكون من خلال فصل النفايات وإعادة التدوير وترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام كل ما هو طبيعي.

التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من المدن المستدامة

وأضافت «العوضي» أن النظم الذكية والتحول الرقمي جزء لا يتجزأ من المدن المستدامة والخضراء، فيسير جنبا إلى جنب مع التحول للأخضر، وهو ما ظهر جليا في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة التي تقترب من مرحلة «صفرية الكربون» وتعتمد على الطاقات المتجددة.

وأكدت أخصائية علوم البيئة وتغير المناخ، أن هناك ورشة عمل انطلقت في شرم الشيخ، تأكيدا على اهتمام الدولة بالمجتمع المدني واعترافها بجهود الجميع، موضحة أن الدولة تهدف للقضاء على مسببات التلوث بشكل صحيح في البداية.