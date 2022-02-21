«التصديري للبتروكيماويات»: مصر تضع استراتيجية لزيادة التبادل مع دول أفريقيا

قال الدكتور طارق زغلول، أمين صندوق المجلس التصديري للبتروكمياويات، إن الدولة المصرية تضع الآن استراتيجية لزيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، كما أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضي، بلغت 31 مليار دولار، فيما كانت قيمة الصادرات البتروكيماويات 6.6 مليار دولار، بزيادة تبلغ نسبتها حوالى 45% عن السنوات الماضية.

الإقبال على التجارة الإلكترونية زاد كثيرا في أعقاب جائحة كورونا

وأضاف «زغلول»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويعرض على قناة «DMC»، أن أهم ما يميز السوق الأفريقي كسوق مستهدف لهذا النوع من الصادرات المصرية، هو لما تحتاجه من سلع وسيطة ومغذية، ومداخلات إنتاج لكل القطاعات الإنتاجية والصناعية، ويجرِ الاستفادة من برنامج المساندة المقدم من الدولة للشحن لأفريقيا، إذ اليوم هناك 80% مساندة للشحن لمعظم الدول الأفريقية، وفى دولة تنزانيا، هناك 100% مساندة للشحن، والصادرات المصرية تتوجه لمختلف الأسواق الأفريقية مثل السجاد والسيراميك.

حجم الصادرات المصرية للسوق الأفريقية وتحديدًا الشرق والغرب تضاعفت

وأكد أمين صندوق المجلس التصديري للبتروكيماويات، أن حجم الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، وتحديدًا الشرق والغرب، تضاعفت خلال السنوات السابقة، موضحًا أن الدولة المصرية لديها اتفاقيات دولية مع العديد من الدول لابد من استغلالها وتشجيع التصدير إليها والاهتمام بالصناعة الوسيطة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن الاهتمام والتركيز على دور رجال الأعمال وأن تقوم المراكز البحرية بتحليل سلاسل الإمداد حتى نحمى تلك الشعوب لتقليل مستوى التحديات، موضحًا أن الإقبال على التجارة الإلكترونية زاد كثيرا في أعقاب جائحة كورونا.