تحذير طبي من 7 أضرار للإفراط في استخدام «سماعة الأذن» وكيفية تجنبها

حذر الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث المصري بكلية الطب جامعة نيويورك، من 7 مخاطر وأضرار محتملة، نتيجة الاستخدام المبالغ فيه لـ«سماعة الأذن»، كما وضع 5 حلول مقترحة، لتجنب هذه الأضرار ويستعرضها التقرير التالي.

مخاطر استخدام سماعة الأذن

قال الدكتور وليد شوقي عطية في منشور له، اليوم، عبر صفحة «استشارة طبية» الخاصة به على موقع فيسبوك، إن مخاطر استخدام سماعة الأذن بشكل مبالغ تتمثل في الآتي:

1- نقص حاسة السمع الناتج عن الضوضاء وهذا عند استخدامها لفترات طويلة أو ارتفاع الصوت أو الاثنين معا.

2- طنين بالأذن وذلك لأن استخدامها بكثرة يؤثر على الخلايا الهدبية الموجودة بقوقعة الأذن.

آلام الأذن

3- دوخه نتيجة زيادة الضغط في قناة الأذن نتيجة زيادة الضوضاء.

4- تكوين كميات كثيفة من شمع الأذن.

5- ألم في الأذن خاصة إن كانت سماعة أذن غير مريحة أو المقاس غير مناسب للأذن.

6- تأثير على المخ نتيجة التعرض للموجات الكهرومغناطيسية.

7- التهاب بالأذن أو عدوى بكتيرية.

تجنب مخاطر سماعة الأذن

وأوضح شوقي أن هناك 5 طرق لتجنب مخاطر استخدام سماعة الأذن وتتمثل في الآتي:

1- لا ترفع مستوى الصوت بدرجه كبيرة.

2- تقليل المدة المستخدمة لسماعة الأذن.

3- استخدام سماعات بها خاصية منع الضوضاء.

4- استخدام السماعات التى تغطى الأذن من الخارج أفضل من السماعات التى يتم ادخالها بالاذن لتجنب الملامسه المباشرة لقناة الأذن وتجنب ذبذبات طبلة الأذن الشديدة.

5- تنظيف السماعات بشكل منتظم لتجنب تراكم البكتريا والعرق.

ورد الباحث المصري بطب نيويورك على من يقول أن هناك من يستخدم سماعة الأذن دون مشاكل قائلا: إن المشاكل تحدث على المدى الطويل وبالتدريج فتجد نفسك فقدت جزء من حاسة السمع دون ان تدرى ما هو السبب، موضحا أنه يمكن استخدام سماعات الأذن ولكن بطريقة غير مبالغ فيها.