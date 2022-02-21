شيماء شريف تحتفل بطرح «موضوع معقد»: صورتها في 24 ساعة

اعربت الفنانة شيماء شريف عن سعادتها لطرح أغنيتها الجديدة موضوع معقد والتى اطلقتها عبر منصاتها الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وقناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية موضوع معقد من كلمات تامر عبيد والحان محمد مجدي

الاغنية من كلمات تامر عبيد والحان محمد مجدي وتوزيع ع تيام طارق وميكس وماستر مصطفى رؤوف وإنتاج عفاف علي ومن اخراج احمد حجاب.

وعن كواليس الاغنية قالت شيماء شريف فى بيان بأن الاغنية تم تصويرها فى استوديو جراح فى ميدان النصر مع اتنين من مديرين التصوير احمد نادر وطارق درويش وان التصوير تم فقط يوم كامل لمدة 24 ساعة.

شيماء شريف: الاغنية صورت مع 2 مديرين تصوير

واشارت شيماء الى ان الاغنية كان يفترض ان يتم اطلاقها فى شهر نوفمبر الماضي، ولكن بسبب بعض الاعطال الفنية تم تأجيل الاغنية لطرحها فى عيد الحب مشيرة الى انها استغلت الفترة السابقة فى طرح اغنية اخرى بعنوان احترمه كانت من كلماتها والحانها من توزيع هشام المهدي.

تعد الفنانة شيماء شريف من المطربات الشابات، التي أنتجت لها والدتها أول عمل فني لها وهي بعمر الـ13 عامًا بعنوان «واحدة بواحدة»، وبدأت أولى خطوات الغناء على يد حسن أبو السعود وأحمد الجمل وعملت مع الملحن حلمي بكر والذي قدمها في أول عمل احترافي لها بعنوان «مصر يا حبيبة»، ثم قدمت أول ألبوم غنائي لها بعنوان (كان حياتي).

وكانت شيماء شريف، طرحت منذ عدة أشهر أغنية بعنوان «هَدي هَدي»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصاتها الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.