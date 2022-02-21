تفاصيل أزمة الفنان محمد الريفي مع والدته.. والأم: «زوجته بتتحكم فيه»

لا تزال أزمة الفنان محمد الريفي تسيطر على الساحة الفنية العربية والمغربية بالتحديد خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له في مدينة الدار البيضاء المغربية، وهو ينادي والدته، ويطالبها بالعفو عنه.

زوجة محمد الريفي تقاضي فنانا كوميديا

تعود القصة إلى أن والدة محمد الريفي صرحت بكونها غير راضية عن نجلها وأنه لا يتعامل معها بسبب زوجته سكينة التي تفرض سيطرتها عليه، وهو ما نفاه الريفي في فيديوهاته، مؤكدا أنه رحيم بوالدته.

ونشر فيديو لوالدة الريفي وهي تقول له فيه: «بغيتيني نرضى عليك، إلى كان على الرضا والله ما عمرني نرضى عليك».

هجوم على زوجة محمد الريفي

تفاقم الموضوع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ما جعل عدد من الإعلاميين والفنانين المغاربة يشن هجوما على سكينة زوجة الريفي، ومن بينهم الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي الذي هاجمها بضراوة واتهمها بكونها سبب مرض الريفي وابتعاده عن والدته، ما جعل سكينة تهدده باللجوء إلى القضاء.

واختارت زوجة الريفي حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ للرد على جوادي، قائلة: «أول مرة نحضر، أنا بعيدة عن المشاكل ولكن بالنسبة للأخ اللي سبني وعايرني أنا هقاضيك بحالك بحال اللي سبقوك حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي كل ظالم».

يذكر أن الفنان محمد الريفي، مر بفترة مرضية عصيبة خلال الأيام الماضية، ولم يكن قادرا على كشف المرض الغريب الذي مرض به.

محمد الريفي نجم برنامج اكس فاكتور، فاز بلقب البرنامج على حساب الفنان المعتزل الأردني أدهم نابلسي عام 2015، وكان من ضمن فريق الفنان حسين الجسمي.