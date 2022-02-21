تكريم الفائزين في مبادرة البطل الإلكتروني بمحافظات التأمين الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تكريم الفائزين في مبادرة البطل الإلكتروني «E-champion»، الخاصة باختيار أفضل العناصر والأكثر تميزًا من حيث التسجيل الإلكتروني بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن نتائج المبادرة أسفرت عن فوز مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، ومستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، ومستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، كأفضل منشآت صحية من حيث التسجيل الإلكتروني للخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

جائزة أفضل تسجيل إلكتروني

وأضافت الهيئة، أنه فاز بجائزة أفضل تسجيل إلكتروني من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وإيفان عمار، وإسلام رمضان، ونجوى السيد، وأمنية إبراهيم، كيميائي رانيا سعد الدين، كما فاز بأفضل تسجيل طبي من التمريض ثناء العملي، وأسامة محمد، وأسماء إبراهيم، بينما فاز بجائزة أفضل تسجيل طبي CMO، سارة حسن، وإسلام المصري.

وتابعت، أنه فاز بجائزة أفضل تسجيل إلكتروني من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر، صديق أحمد، وأندرو فاروق، وياسمين محمد، وزكريا سامي، والأمير صلاح السايح، كما فاز بأفضل تسجيل طبي من التمريض جهاد أكرم، ونادية علي، وزينب محمود، بينما فاز بجائزة أفضل تسجيل طبي CMO، ومنى حمدي، وهبة رجب.

واستكملت أنه فاز بجائزة أفضل تسجيل إلكتروني من الأطباء بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، محمد إبراهيم، وأحمد ذكي، وعبدالرحمن خالد، وأحمد محمد، وفاتن شاهين، كما فاز بأفضل تسجيل طبي من التمريض هالة حسين، وأحلام فتحي، وجيهان سليمان، بينما فاز بجائزة أفضل تسجيل طبي CMO، أسماء محمود، وسمر جمال.

ولفتت إلى أنه تم تكريم الفائزين وتسليمهم شهادات التقدير في إطار اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتكريم العناصر البشرية المتميزة لديها، تقديرًا لجهودهم المبذولة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، ما يضمن استمرارية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

تحسين الخدمات الطبية المقدمة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية مبادرة البطل الإلكتروني في تشجيع التنافس والتكامل بين المنشآت الصحية التابعة للهيئة والعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بها، ما يضمن تشجيعهم على تقديم الأفضل والمزيد واستمرارية الارتقاء بعمليات التسجيل الإلكتروني، التي شهدت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، ما يعزز آليات الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية، ما يساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وسرعة وجودة وكفاءة الأداء، ما يضمن تيسير حصول المواطنين عليها، تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية وأهداف التنمية الشاملة المستدامة في القطاع الصحي رؤية مصر 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت مبادرة البطل الإلكتروني لاختيار الأفضل في التسجيل الإلكتروني من المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، إلى جانب اختيار الأفضل من الأطباء والتمريض وموظفي مكتب الدخول CMO في التسجيل الإلكتروني بها، وذلك على مدار الفترة من 20 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022.