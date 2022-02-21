مريم طاحون تفوز في مسابقة فنية غنائية على نطاق فيينا.. «كلاكيت تاني مرة»

إنجاز جديد تقدمه مريم طاحون، أصغر مغنية في أوبرا فيينا، بحصولها على المركز الأول في المسابقة الفنية التي تقام سنويا في أكثر من تخصص فني منهم الغناء والعزف، واستطاعت «كروان مصر في النمسا» الفوز على أعمار مختلفة من المتقدمين للمسابقة.

مريم طاحون مركز أول بالمسابقة للمرة الثانية

وحققت مريم طاحون، المركز الأول في مسابقة «بريما لا موزيكا» المقامة في فيينا، وأعلنت النتيجة، مساء أمس أول السبت، بفوزها في الغناء، حسبما ذكر والدها في حديثه مع «الوطن»، لافتا إلى أنها لم تكن هذه هى المرة الأولى التي تفوز فيها «مريم» بنفس المسابقة، إذ سبق وحصلت على المركز الأول عام 2020 حينما أقيمت المسابقة موسكو.

وبسبب تفشي فيروس كورونا لم تقام مسابقة «بريما لا موزيكا» العام الماضي 2021 واتمنعت، إلا أنها أعيدت العام الحالي، وحققت «مريم» المركز الأول فيها بالغناء، بحسب ما أوضحه والدها إسلام طاحون، مضيفًا أنها مسابقة كبيرة يشارك فيها فنانين من أعمار مختلفة، بينما شاركت «كروان مصر في النمسا» في فئة الأعمار من 14 إلى 16 عاما.

تكريمات ومسابقات حققتها مريم طاحون

وفازت مريم طاحون، بعدد من المسابقات الفنية في النمسا وبلدان أخرى، منها المركز الأول بمسابقة موسكو الدولية للعزف على البيانو بروسيا العام الماضي 2021، كما استقبلها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في جلستين منفصلتين خلال زيارتها الأخيرة لمصر يوليو الماضي، للحديث عن تجربتها الناجحة في فيينا.

وشاركت مريم طاحون، للمرة الأولى مع فرقة اوبرا القاهرة، في حفل أقيم على مسرح الجمهورية بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في يوليو الماضي، وقدمت معهم مجموعة من أشهر أغنيات ديزني والمسرحيات العالمية.

وكانت «الوطن» سلطت الضوء على موهبة مريم طاحون، كأصغر مغنية في أوبرا فيينا في حوار أجرته معها عبر «زووم» في أكتوبر 2020.