«التعليم» لطلاب الثانوية: استعدوا للامتحانات «إلكترونية أو ورقية»

«شوقي»: لا حذف أو تخفيف في مناهج التيرم الثاني.. وننسق يومياً بشأن المعلمين الجدد

قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التيرم الثانى لن يشهد أى حذف فى المناهج، موضحاً: «مش عاوزين نسمع كلمة حذف أو تخفيف أو إلغاء، مفيش تعليم فى العالم يستخدم الـ3 كلمات دول، الإجابة لأ، وهنكمل المنهج لأنه مبنىّ على بعض، وما نقدرش نقول نشيل ونحط».

ونفى الوزير توزيع الدراسة فى المدارس خلال التيرم الثانى على فترات دراسية، مؤكداً: «الكلام ده مش مظبوط وإحنا ماشيين على الجدول بحضور عادى زى التيرم الأول، وملتزمين بالإجراءات الاحترازية».

وحول امتحانات الثانوية العامة، أوضح «شوقى»، فى تصريحات أمس، أنها «سواء كانت إلكترونية أو ورقية ليست موضوع الطالب أو ولى الأمر، لكنها من اختصاصات الوزارة، لكن الطالب ملزم بالتحضير للامتحان بأى شكل، سواء لو جبنا له بوكليت يكتب فيه، أو لو جبنا له ورقة يكتب فيها أو لو جبنا له تابلت يشتغل عليه»، مشيراً إلى أن الوزارة حددت شكل الامتحان ولن يتم الإعلان عنه إلا قبل الامتحانات مباشرة.

وحول تعيين المعلمين الجدد، قال الوزير إن الوزارة تنسق بشكل يومى فى كل التفاصيل مع الجهات المعنية مثل مجلس الوزراء، إذ إن عمليات التعيين تسير وفق معايير سد العجز الموجود حالياً: «لدينا 5 جولات من التعيينات، ونتشارك مع كليات التربية حيث يحدث تغيير فى مناهجها لتخريج مدرسين يتوافقون مع النظام الجديد وحتى يكون لهم فرصة فى هذه المسابقة، وخلال الأسبوعين المقبلين تسمعون عن مواعيد وكيفية التقديم».