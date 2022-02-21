صفاء جلال تكشف تطورات حالتها الصحية: «هعمل مسحة الأربعاء المقبل»

كشفت الفنانة صفاء جلال تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت صفاء، لـ«الوطن»: «الحمدلله الأعراض بدأت تخف بشكل ملحوظ وبدأت أشعر بالتحسن إلى حد ما وإن شاء الله هعمل مسحة الأربعاء المقبل، وأتمنى من الجميع الدعاء لي بالشفاء وأن تكون المسحة سلبية».

إصابة صفاء جلال بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة صفاء جلال، منتصف الشهر الجاري، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

وكتبت صفاء: «النهاردة يوم مش عادي، النهاردة عيد ميلادي، السنة دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال».

وأضافت «خلوا بالكم من نفسكم، كورونا لسه موجود، وفجأة بتحصل الإصابة، ربنا يشفي كل مريض، ادعو لي يمكن ده آخر عيد ميلاد، بحبكم قوي من قلبي».

وتابعت: «تلقيت لقاح جونسون وكنت هحصل الجرعة التعزيزية خلال الفترة الحالية ولكن قدر الله وما شاء فعل أصبت بالفيروس قبل الجرعة التعزيزية».

مسلسل بخط الإيد

شاركت الفنانة صفاء جلال مؤخرا في مسلسل بخط الإيد، بطولة أحمد رزق وإيمان العاصي وسوسن بدر وميرنا نور الدين ويسرا اللوزي ومحمد محمود وخالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

وحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه، ولاقى نجاحا كبيرا، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير حول «يوسف»، طبيب تخدير ناجح ويتعرض لحادث مفاجئ وهو اختفاء زوجته «نواره» ومع استمرار البحث عنها يكتشف أنها على قيد الحياة، لكنها تعاني من مرض السرطان.