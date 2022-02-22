لطفي لبيب يروي ذكرياته مع حرب أكتوبر: العبور كان بهجة ممزوجة بالدموع

قال الفنان لطفي لبيب، إن صحته تتحسن لكن لديه إعاقة في قدم اليسرى ويده اليسرى من آثار الجلطة ولكنه أصبح حاليا أفضل عما كان عليه من 5 سنوات، لافتا إلى أن لديه مكتب خاص يقوم بالعمل فيه ويكتب فيها، مؤكدا أنه صار أكثر إبداعا ككاتب لأن الكلمة هي الأساس.

أعمال يكتبها حاليا

وأضاف «لبيب» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أمس الاثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه يكتب للمستقبل لأن هناك أشياء ترفضها النقابة حاليا ولكن إذا دققت فيها ستسارع بعملها مثل مسلسل «كتيبة 26» و«أم النيل» و«بيت الجبالي»، وحاليا أعمل على كتابة فيلم «مجرد صديق».

ذكرياته مع حرب أكتوبر

وتابع الفنان لطفي لبيب: «أنا كتيبتي كانت 26 في الحرب وقضيت 6 سنين في الحرب مقاتل جندي مشاة، العبور هي لحظة التألق والنصر وهي اللحظة المضيئة لكنا قابلنا انتصارات وانكسارات وعملنا كل ده، لحظات الفرح كانت ممزوجة بالدموع، القارب كان فيها السيد عبد الرازق خد دفعة رشاش من العدو أثناء العبور مقالش آي قال حد ياخد مكاني يا جماعة واستشهد واحد قال الجملة دي يبكيكي، العبور كان بهجة ممزوجة بالدموع، الحرب شيء بشعة وكل دعاة السلام مارسوا الحروب، وعرفوا إن السلام مفيش أحلى منه، وتمهيدات المدفعية اللي حصلت قبل العبور اهتزت الأرض وتشققت وخرجت الفئران مذعورة وأنا كاتب ده سينما لأني نفسي أفرج المشاهد على اللي أنا شوفته، كانت لحظة معرفش أوصفها» .