غلق وتشميع وحدات مخالفة في الحي الثامن بالعبور

شن جهاز مدينة العبور برئاسة المهندس عبد الرؤوف الغيطي، حملات تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات، تحت اشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي الأحياء والأمن بالجهاز، بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق بالحي الثامن وحي الشباب وإسكان المستقبل.

تشميع 15 منشأة

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 15 منشأة لمخالفة شروط الترخيص؛ والعمل في أنشطة مخالفة للترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

محاربة العشوائيات والمخالفات

واكد رئيس جهاز العبور ان تلك الخطوة تأتي في إطار الخطط الموضوعة من جهاز المدينة لمحاربة العشوائيات والتصدي للمخالفات بالقانون، والضرب بيد من حديد على يد المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة وتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات وإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني إلى شوارع المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن التالي: غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (6) عمارة (7) الإسكان القومي، وهي شركة لاستغلالها مكتبًا إداريًا، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (5) عمارة (15) بالإسكان القومي لاستغلالها حضانة، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (4) عمارة (21) بالإسكان القومي لاستغلالها مخزنًا، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (18) عمارة (33) بالإسكان القومي لاستغلالها مكتبًا عقاريًا، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدتين (5و6) عمارة (26) بالإسكان القومي لاستغلالهما مكتبًا إداريًا، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (2) عمارة (19) بالإسكان القومي لاستغلالها مخزنًا.

كما جرى أيضًا غلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (7) عمارة (1) بإسكان المستقبل لاستغلالها مخزن ملابس، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (1) عمارة (20) بإسكان المستقبل لاستغلالها ورشة، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (8) عمارة (3) بإسكان المستقبل لاستغلالها مكتبًا، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (3) عمارة (5) بإسكان المستقبل لاستغلالها مخزنًا، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (4) عمارة (13) بإسكان المستقبل لاستغلالها مكتبًا عقاريًا، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدتين (3و4) عمارة (9) بإسكان المستقبل لاستغلالهما مخزن كاوتش، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (4) عمارة (14) بإسكان المستقبل لاستغلالها مكتب تسويق عقاري، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (4) عمارة (19) بإسكان المستقبل لاستغلالها مكتبًا، وغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء للوحدة رقم (4) عمارة (27) بإسكان المستقبل لاستغلالها مكتبًا، إذ تعد هذه الأنشطة مخالفة للغرض المخصص من أجله تلك الوحدات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.