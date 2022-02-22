شاب بالبحيرة مصاب باكتئاب مقاوم للعلاج: نفسي أخف علشان مضربش أهلي

تعيش أسرة الشاب محمد مصطفى النجار حالة من القلق، إثر إصابته باكتئاب حاد منذ 5 سنوات، الأمر الذي أصاب والديه بحالة من الحزن، لأنه دائم التعدي على أفراد عائلته حتى أصبحوا يعيشون في خطر.

البداية منذ 5 سنوات

وقال الشاب في بث مباشر مع «الوطن»، إن أعراض المرض بدأت منذ 5 سنوات، عندما شعر بآلام في الرأس وعقب ذلك بدأت تزداد حدة تلك الأعراض، وأصبح يعاني من عدم اتزان في يديه وقدميه.

وتابع ابن قرية دسونس بمركز دمنهور، إنه تردد على العديد من المشايخ في مختلف أرجاء المحافظة، وأكدوا له أن الأمر يحتاج إلى طبيب نفسي، فذهب إلى ما يقرب من 20 طبيبًا دون جدوى، كما أنه لا يستجيب للعلاج، ويصيب نفسه بالجروح.

المعاناة مع الاكتئاب الحاد المقاوم للعلاج

وأشار إلى أن تقرير بعض الأطباء أفاد بأنه يعاني من اكتئاب حاد مقاوم للعلاج، بالإضافة إلى أنه تناول أغلى أنواع الدواء، وبلغ سعر الدواء 11 ألف جنيه، ولكن دون تحسن في حالته، حيث يتعرض لنوبة عصبية 3 مرات أسبوعيًا.

وذكر أن تلك النوبات العصيبة تدفعه إلى تحطيم زجاج المنزل، والتعدي على والديه بالضرب، وإصاباتهما في بعض الأحيان دون وعي منه، مضيفًا أنه عقب تلك النوبة ينهمر في البكاء خشية من إيذاء والديه.

والدة الشاب: ذهبنا للأطباء ولم يتحسن

ومن جانبها، ذكرت والدته أنها ترددت معه على العديد من الأطباء والمستشفيات في عدد كبير من محافظات الجمهورية إلا أن وضعه لم يتحسن.

وتابعت باكية أنها ترغب في مساعدة نجلها الذي لا يقدر على العمل منذ بداية مرضه ولا مواصلة تعليمة داخل كلية التربية بجامعة دمنهور، مناشدة مسئولي وزارة الصحة بتبني حالة نجلها وعلاجه.