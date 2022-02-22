تعافي قطاع الطيران يرفع أعداد المسافرين إلى مطار دبي 90% في 2022

من المتوقع أن ترتفع أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي بنسبة 90% في عام 2022 عن العام السابق، بسبب استمرار رفع قيود السفر، التي من المتوقع أن تعزز الطلب على وقود الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي، 55.1 مليون مسافر في عام 2022، ارتفاعًا من 29.1 مليون في عام 2021، حسبما قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، في بيان اليوم، مضيفاً: «مع إعادة فتح الأسواق الرئيسية المتوقعة بفارغ الصبر مثل أستراليا والتخفيف الإضافي للوائح السفر حول العالم، فإن التوقعات لعام 2022 واعدة للغاية ونحن في وضع ممتاز لمواصلة قيادة قطاع السفر الجوي في العالم».

وكان مطار دبي المركز الأكثر ازدحامًا في العالم للسفر الدولي في عام 2021، حيث ارتفع عدد الركاب بنسبة 12.7% اعتبارًا من عام 2020، وهو أعلى من التوقعات الأولية، وفقاً للبيان، مشيراً إلى أنه تم تسجيل التعافي في حركة الركاب بشكل أساسي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، حيث كان شهر ديسمبر هو الأكثر ازدحامًا مع 4.5 مليون مسافر.

وأغلق المطار، الذي كان يتعامل مع 86.4 مليون في مارس 2020 مع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، قبل أن يبدأ تدريجيًا في إعادة افتتاحه اعتبارًا من يونيو 2020.

تتوقع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع الطلب على وقود الطائرات في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 23% إلى 380 ألف برميل في اليوم في عام 2022 بسبب الانتعاش في السفر العالمي، حيث أن الطلب على وقود الطائرات في منطقة الشرق الأوسط آخذ في الارتفاع مع قيام الدول برفع تدريجي لحظر السفر حتى ظهور متحور أوميكرون.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع الطلب على وقود الطائرات في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 351000 برميل في اليوم، لكنه سيظل أقل بنسبة 26% عن مستويات الربع الأول من عام 2019.