رئيس مدينة نخل: سد «أم البارد» يحتجز 3 ملايين متر مكعب

قال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، إن أصغر خزان في مدينة نخل يخزن 1000 متر مكعب مياه، موضحا أن سد «أم البارد» يحتجز كميات مياه لا تقل عن 3 ملايين متر مكعب، وقد تصل إلى 5 ملايين متر مكعب في بعض الأحيان.

خطة مدروسة ستُنفذ في المحافظة

وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية أن هناك خطة مدروسة ستُنفذ في محافظة شمال سيناء لتركيب ماكينات على المياه المجمعة للاستفادة منها سواء في الشرب وأعمال الزراعة بشكل عام.

بعد سقوط الأمطار مباشرة يهرع المواطنون إلى حرث الأرض وزراعتها

وشرح رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء أنه بعد سقوط الأمطار مباشرة يهرع المواطنون إلى حرث الأرض وزراعتها بالقمح والشعير والمحاصيل التي تتأقلم مع طبيعة الأرض والمياه، للاستفادة من مياه الأمطار.

سد أم البارد أصبح جاهزًا لاستقبال المياه هذا العام

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء أن سد «أم البارد» أصبح جاهزًا لاستقبال المياه هذا العام، مشيرًا إلى وجود مشروعات عديدة ستنفذ أيضا بالتنسيق مع مديرية الري بمحافظة شمال سيناء، للاستفادة القصوى من كل نقطة مياه.

وشدد رئيس مركز ومدينة نخل بمحافظة شمال سيناء على أن المشروعات القائمة خففت من آثار وأضرار السيول بدرجة كبيرة، وهناك الكثير من المشروعات التي ستشهدها المحافظة في الفترة المقبلة.