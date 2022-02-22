«صراخ» في شقة بالقاهرة يقود الشرطة لـ«عصابة التعذيب».. عذبت رجلا بالكهرباء

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بسماع صوت استغاثة من داخل إحدى الشقق السكنية بأحد العقارات في دائرة القسم.

تقنين الإجراءات

وعلى الفور عقب تقنين الإجراءات، جرى الانتقال لمحل الواقعة، وأمكن ضبط «شخصين، مقيمان بذات العقار»، وبصحبتهما المجني عليه وبه إصابات عبارة عن «كدمات متفرقة في الجسم وصعق كهربائي»، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ضبط المتهمين

وضُبط بحوزة المتهمين، «سلك كهرباء، حزام قماش، وهاتف محمول يحتوي على مقاطع فيديو حال اعتدائهم على المجني عليه بالضرب»، وبمواجهة المتهمين أقرا باعتدائهما على المجني عليه وإحداث ما به من إصابات لوجود خلافات بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.