إحالة رئيس الإدارة المركزية للجهاز الإداري للمشروعات المشتركة للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 21 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ومدير إدارة حركة السيارات بالجهاز، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة بوصفهما الوظيفي وبدائرة عملهما.

وكشفت التحقيقات أن كمال محمود أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة استخدم قبل إحالته للمعاش السيارة سوزوكي جيب رقم «974 ف هـ د»، في التنقل من محل إقامته إلى العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، والمتضمن حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة والمزدوجة والجيب كخطوط مشتركة لنقل العاملين، وأن يقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية ما ترتب عليه ضرر مالي لجهة عمله.

استخدم سيارة حكومية في التنقل بين محل إقامته والعمل

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن محمود عبد الفتاح أحمد، مدير إدارة حركة السيارات بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وحاليًا مدير إدارة التخطيط سمح للمحال الأول باستخدام السيارة في الانتقال من محل إقامته إلى مقر العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، وأثبت ما يفيد استخدام السيارة في المأموريات المصلحية بأوامر شغل السيارة على خلاف الحقيقة.

وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين ارتكبا المخالفة المالية المؤثمة بالمواد أرقام 57 ـ 58، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادتين رقمي 149/1 و3 و 6، من لائحته التنفيذية والمواد أرقام 54 ـ 55، من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وقرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015