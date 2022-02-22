اللجنة المشرفة على انتخابات «الوفد»: لا نستبعد لأي مرشح على رئاسة الحزب

قال عيد هيكل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنّ إجمالي عدد الأصوات 6770 صوتا، وإنّ كل مرشح لديه 20 مراقبا من أعضاء الجمعية العمومية، بحيث يتواجد مراقب عن كل عضو في كل لجنة انتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تذليل العقبات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وسيكون هناك قاضٍ أعلى يترأس قضاة اللجان، وستعقد الانتخابات في 20 لجنة، وفي كل واحد مراقب عن كل عضو وقاضٍ.

وأضاف عيد، أن جميع المرشحين من أبناء حزب الوفد، وهم الأحرص على ظهور العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بعراقة الوفد، مشيرا إلى أن انتخابات الوفد ستكون لتولي الفترة من أبريل 2022 وحتى أبريل 2026.

لا يوجد استبعاد لأي من المرشحين

وأعلنت اللجنة أنه لا يوجد استبعاد لأي من المرشحين على رئاسة حزب الوفد، إذ تلقت اللجنة، طلبات الترشح من 3 مرشحين، عقب تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، السبت الماضي، بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، بينما تقدم الدكتور عبدالسند يمامة، بأوراقه مساء الأربعاء، كما تقدم المهندس ياسر قورة بأوراقه، مساء الخميس؛ ليصبح بذلك عدد المرشحين 3 أشخاص.

وأوضح أنّ اللجنة باشرت عملها، السبت الماضي، في الحادية عشر صباحًا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين، واستمرت حتى الساعة الخامسة مساء الخميس الماضي، على أن تستمر في ممارسة اختصاصاتها الأخرى الموضحة بقرار التكليف لتجهيز كل تفاصيل العملية الانتخابية لتمر بيسر وشفافية.

«هيكل»: اللجنة تقف على مسافة واحدة

أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد، أن هاني سري الدين لم يتقدم بأوراق ترشح رسميا، وبالتالي فهو لم ينسحب، إذ يطلق لفظ انسحاب على من تقدم بأوراقه رسميا، مشيرة إلى أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما تتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، بجميع اللجان.