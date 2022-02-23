حظك اليوم برج الثور الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور أنه شديد الطيبة، رغم عصبيتة الشديدة، كما أنه كثير الاهتمام بالمقربين منه سواء في أسرته أو في دائرة أصدقائه، أو داخل دائرة عمله، لهذا فهو له الكثير من الأصدقاء المقربين، ودائرة اجتماعية واسعة.

مميزات مولود برج الثور

كما يتسم مولود برج الثور، قدرته على تحمل المسئولية، فهو شخص مخطط جيد لأهدافه، ومنظم في حياتة العائلية والمهنية، وغير عشوائي، ومفكر جيد قبل اتخاذ أي قرار سريع، وكثيرا ما يحاول أن يسيطر على غضبه وعصبيته حتى لا يعطي صورة سلبية عنه لدى الآخرين.

عيوب مولود برج الثور

رغم طيبته الشديدة، إلا أن أبرز عيوبه هى غيرته الشديدة، وشعوره بالتملك الشديد تجاه شريك حياته، وأصدقائه المقربين منه.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

تنصحك عبير فؤاد خبيرة الآبراج، مولود برج الثور بضرورة الاهتمام اليوم، بالحوار مع شريك حياتك، وذلك بشكل هادي ودون انفعال، كما يجب أن تتذكر أن توجية اللوم للآخر، لن يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فوائد، أن القمر في مواجهة برجك اليوم، لهذا يجب أن يجعلك تشعر بالملل سريعا، كما أنه وفق حظك اليوم، قد تشعر اليوم بعدم الرضا، لهذا يجب أن تتروى قبل اتخاذ أي قرارات بخصوص مشروعات عملك، كما يجب أن تنتبه جيدا للمحافظة على حقوقك.