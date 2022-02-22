زيادة 5 آلاف جنيه على أسعار سيتروين «سي اليزيه» في السوق المصرية

شهد سوق السيارات زيادة جديدة في سعر السيارة «سيتروين سي اليزيه»، وصلت إلى 5 آلاف جنيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار السيارة في السوق المصري، بعد الزيادة الأخيرة.

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان وتتوافر في السوق المصري بأربع فئات مختلفة التجهيزات وأسعارها كالآتي:

- الفئة الأولى بسعر 243 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 245 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 273 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة شهدت زيادة قدرها 5 آلاف جنيه وسجلت سعر 275 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 150 نيوتن/متر، ومحرك السيارة متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 12.7 ثانية، كما تستهلك السيارة متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة 4427 ملم الطول، 1948 ملم العرض، 1466 ملم الارتفاع، 2652 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 156 ملم.

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، تعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، جنوط 15 بوصة».